Кличко обрав суперника на бій 20 червня

Чемпіон світу за версіями IBF і WBO український суперважкоатлет Володимир Кличко зустрінеться з Русланом Чагаєвим з Узбекистану 20 червня в Гельзенкірхені (Німеччина), повідомляє сайт братів Кличків.

Чемпіон WBA "у відпустці" Чагаєв у цьому поєдинку замінить британця Девіда Хея, який одержав травму. Девід Хей під час підготовки до бою з Кличком одержав травму спини. Британець висловлював надію, що його поєдинок з українцем буде не скасований, а лише відкладений. А Кличко мав твердий намір вийти на ринг 20 червня.

У Чагаєва теж нещодавно зірвався бійпроти чемпіона WBA росіянина Миколи Валуєва. Поєдинок, який мав відбутися 30 травня в Гельсінкі, довелося скасувати, оскільки фінські медики не допустили узбецького боксера до бою через стан здоров`я.