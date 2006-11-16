Євро-2008: результати 7 матчів відбірного туру

В середу 15 листопада у відбірному турнірі Євро-2008 відбулися сім матчів.

У групі А збірна Португалії вдома легко переграла команду Казахстану з рахунком 3:0. Дублем відзначився Сімау Саброса і один м`яч записав на свій рахунок Кріштіану Роналду. У цій же групі збірна Польщі в гостях з рахунком 1:0 обіграла збірну Бельгії, а команда Фінляндії на своєму полі з тим же рахунком завдала поразки збірній Вірменії.

Збірна Фінляндії захопила лідерство, набравши 11 очок в п`яти матчах. На рахунку Сербії 10 очок у чотирьох іграх. Далі розташувалися Португалія, Бельгія і Польща, що набрали по 7 очок.

У групі D бронзовий призер ЧС-2006 збірна Німеччини втратила очки в матчі зі збірною Кіпру. Німці приїхали на Кіпр практично найсильнішим складом, проте змогли лише зіграти внічию - 1:1. Збірна Ірландії в цій групі розгромила команду Сан-Маріно з рахунком 5:0. Хет-трик на рахунку форварда лондонського "Тоттенхема" Роббі Кіна.

Незважаючи на нічию у матчі з Кіпром, німці вийшли на перше місце, за рахунок різниці м`ячів випередивши збірну Чехії - у обох команд по 10 очок після чотирьох матчів. У Словаччини - 6 очок, а у Кіпру та Ірландії - по 4 очки.

У групі Е, одноосібним лідером стала команда Хорватії. Підопічні Славена Біліча в гостях здобули перемогу над збірною Ізраїлю з рахунком 4:3. Хет-триком у складі хорватської команди відзначився натуралізований бразилець Едуардо да Силва.

Варто відзначити, що для збірної Ізраїлю ця поразка стала першою в останніх шістнадцяти офіційних зустрічах. Збірна Росії з футболу здобула другу перемогу у відбірному турнірі Євро-2008. Команда Гууса Хіддінка переграла в гостях Македонію (2:0). Голи забили Володимир Бистров і Андрій Аршавін. Отже, ситуація у групі: хорвати набрали 10 очок, у збірної Росії - 8 очок, у Англії, Ізраїлю і Македонії - по 7 очок.

Лента.ру