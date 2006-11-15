Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде на Каспійському морі

Черговий чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде з 29 червня по 1 липня 2007 року в столиці Азербайджану - Баку. Відповідний контракт був підписаний у середу між Федерацією гімнастики цієї закавказької республіки і Європейським гімнастичним союзом, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Як повідомив віце-президент Азербайджанської федерації гімнастики Алтай ГАСАНОВ, серед претендентів на проведення чемпіонату Європи були Україна, Іспанія і Туреччина, проте вибір був зроблений на користь Азербайджану. Республіка має досвід проведення змагань міжнародного рівня з художньої гімнастики - в 2005 році тут успішно пройшов чемпіонат світу з цього виду спорту.

На зустрічі з членами оргкомітету чемпіонату були обговорені технічні питання, в тому числі і телетрансляції змагань. Згідно з домовленостями, телемовлення з чемпіонату вестиме незалежний азербайджанський телеканал Lider. Представники Європейського гімнастичного союзу оглянули готелі, в яких будуть розміщені учасники чемпіонату, суддівський склад, представники преси, а також спортивно-концертний комплекс імені Гейдара Алієва, де пройдуть змагання.

За словами організаторів чемпіонату, в ньому візьмуть участь спортсменки з 33 країн. Змагання пройдуть серед юніорів - вони розіграють комплект нагород у групових вправах, і дорослих гімнасток, які змагатимуться в абсолютній першості. Жеребкування чемпіонату відбудеться в квітні наступного року в Баку.