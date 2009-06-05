Збірна України залишилася без Алієва

Півзахисник «Динамо» і збірної України Олександр Алієв отримав травму на тренуванні у складі національної команди.

Як повідомляє прес-служба ФК «Динамо» (Київ),через ушкодження гомілкостопу Олександр найближчі два тижні проведе в гіпсі й не зможе допомогти збірній України в матчах відбіркового турніру Кубка світу-2010 – з Хорватією (6 червня) та Казахстаном (10 червня).

За попередньою інформацією від лікарів національної команди, за три тижні футболіст зможе повернутися до занять.

Нагадаємо, що завтра збірна України в рамках відбору до Чемпіонату світу 2010 року зустрічатиметься зі збірною Хорватії (Загреб, ст. "Максимір"). Початок матчу о 21:15. Трансляція - на телеканалі "Україна".