Кличко зацікавлений у поєдинку з Чагаєвим

Український важкоатлет Володимир Кличко зацікавлений у проведенні бою з узбецьким боксером Русланом Чагаєвим, повідомляє у четвер Бі-бі-сі.

За словами менеджера Кличка Бернда Бенте, саме Чагаєв тепер є пріоритетом для українця.

Кличко мав зустрітися з Девідом Хеем 20 червня, проте британець одержав травму і не зможе вийти на ринг в призначений термін. У Чагаєва також нещодавно зірвався бій проти росіянина Миколи Валуєва. Поєдинок, який мав пройти 30 травня в Гельсінкі, довелося відмінити, оскільки фінські медики не допустили узбецького важкоатлета до бою за станом здоров`я.

"Варіант з Хеєм, як і раніше, не виключений, але тепер наш головний пріоритет це Чагаєв", - цитує Бенте РІА "Новости".

Команда Кличка вже заявила про готовність знайти заміну британцеві, а представники Хея запевняють, що їх боксер повернеться в норму до 11 липня, і пропонують відкласти бій до цієї дати.

"Ми не знаємо, чи буде він справді готовий вийти на ринг 11 липня. Якщо він знову одержить травму, ми зіткнемося з тією ж проблемою, що й зараз", - зауважив менеджер Кличко.

За словами Бенте, важливим також залишається питання з телекомпаніями, які мали транслювати бій Кличка і Хея 20 червня, - наразі невідомо, чи влаштує їх 11 липня як нова дата поєдинку.

Менеджер українця також зазначив, що має пропозиції від 10 боксерів, готових замінити Хея. У ЗМІ як альтернатива британцеві згадувалися також росіяни Микола Валуєв і Олександр Повєткін, проте Бенте заявив, що вибір буде зроблений між Хеем і Чагаєвим.

"Зараз ми зацікавлені в зустрічі або з Чагаєвим, або з Хеєм, і неважливо - 20 червня чи за три тижні", - сказав Бенте, висловивши надію, що ясність буде протягом трьох днів.