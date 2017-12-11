Житомирянка виграла чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств у Німеччині

Житомирянка Дарина Самчик виграла чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств у Німеччині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, "житомирянка Дарина Самчик виграла чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА, який 10 грудня завершився у Німеччині. Наша спортсменка у фіналі вагової категорії 52 кг перемогла Антоніну Kулешову, володарку кубку республіки Білорусь по ушу-саньда".

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Тренером 27-річної житомирської спортсменки є Руслан Домарецький.

Загалом же, українська збірна здобула 8 медалей чемпіонату Європи та посіла друге загальнокомандне місце.

Нагадаємо, двобій у традиційному ушу називають "саньда". Найточніший переклад цієї назви - неканонізовані удари. Тим самим саньда протиставляється "дуйлянь" - парним комплексам, де усі рухи обох партнерів визначені наперед.