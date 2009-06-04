Валуєв набивається в суперники Кличку, але ставить умову

Микола Валуєв готовий битися з українцем Володимиром Кличком, бій якого з Девідом Хеєм, запланований на 20 червня в Німеччині, скасували через травму британця, але в пізніший строк, заявив РІА “Новости” менеджер російського суперважкоатлета Борис Дімітров.

Про відміну поєдинку між чемпіоном світу (за версіями IBF, WBO і IBO) і Хеєм стало відомо напередодні. Команда українського важкоатлета заявила, що веде пошук іншого суперника, який зміг би вийти на ринг в Гельзенкірхені проти Кличка. Тим часом минулої суботи в Хельсінкі зірвався бій між чемпіоном за версією WBA Валуєвим і Русланом Чагаєвим, оскільки узбека за станом здоров`я "забракували" фінські медики.

"До нас пропозиція поки не надходила. Але відразу відповім: ми - за. Єдина умова - перенести бій на кінець вересня - жовтень, тому що одна справа готуватися до Чагаєва, і зовсім інша - до Володимира Кличка", - відзначив Дімітров.

За словами співбесідника агентства, команда Валуєва повинна почути вердикт WBA щодо бою з Чагаєвим, оголошення якого очікується 5 червня, перш ніж приймати серйозні рішення. "Якщо WBA прийме рішення, що Микола зберігає чемпіонський пояс, то він готовий до зустрічі з будь-яким з братів Кличків", - сказав Дімітров.

Менеджер ще раз дав зрозуміти, що рятувати боксерське шоу на футбольному стадіоні в Гельзенкірхені, на яке вже продано понад 40 тисяч квитків, Валуєв не має наміру тільки з причини дати бою (20 червня).

"Ми декілька місяців готувалися до зустрічі з ліворуким і не таким високим, як Кличко, боксером. І за два тижні виходити на ринг проти боксера абсолютно іншого плану - це не серйозно", - підкреслив Дімітров.

Раніше телеканал "Спорт" повідомив, що одним з кандидатів на заміну Хею є Олександр Повєткін, який за планом повинен битися з Кличком-молодшим восени. Як заявив менеджер Повєткіна Володимир Хрюнов, "ми узяли час на роздуми".

Інтерес до бою Кличко-Хей був вельми великий, зокрема через поведінку британця, який на передматчеву прес-конференцію в Німеччині 16 квітня прийшов у футболці з образливим для Володимира і Віталія Кличка малюнком. На ньому був зображений залитий кров`ю ринг з обезголовленими тілами обох братів Кличків, а над ними в позі тріумфатора стояв Хей, що демонструє на витягнутих руках голови суперників.