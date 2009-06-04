Андрієві Шевченку наказано повернутися до "Челсі"
Оптимізму він не відчуває
Українському форварду Андрієві Шевченку доведеться повернутися до лондонського "Челсі", звідки влітку 2008 року він перейшов до "Мілана" на правах оренди, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британську The Daily Star.
У команді Романа Абрамовича Шевченка знову чекає зустріч з тренером Карло Анчелотті, під керівництвом якого він грав (або не грав) за італійський клуб. За інформацією видання, 32-річний українець не відчуває з цього приводу оптимізму, оскільки за весь останній сезон в "Мілані" він лише 18 разів вийшов на поле в чемпіонаті Італії, переважно - як запасний, і жодного разу не зміг відзначитися.
"Йому наказано повернутися до "Челсі", - повідомив таблоїдові представник футболіста. - Йому сказали, що в нього буде час виявити себе до Різдва. Враховуючи ту кількість ігрового часу, який він мав у "Мілані", оптимізму він не відчуває".
У зоряний період своєї міланської кар`єри - між 1999 і 2006 рр. - Шевченка з 49-річним Анчелотті пов`язували чудові відносини, проте з другим приходом форварда до "Мілана" вони погіршилися, оскільки Анчелотті спочатку був проти цього переходу, на якому наполіг власник клубу Сильвіо Берлусконі.