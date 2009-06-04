Андрієві Шевченку наказано повернутися до "Челсі"

Українському форварду Андрієві Шевченку доведеться повернутися до лондонського "Челсі", звідки влітку 2008 року він перейшов до "Мілана" на правах оренди, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британську The Daily Star.

У команді Романа Абрамовича Шевченка знову чекає зустріч з тренером Карло Анчелотті, під керівництвом якого він грав (або не грав) за італійський клуб. За інформацією видання, 32-річний українець не відчуває з цього приводу оптимізму, оскільки за весь останній сезон в "Мілані" він лише 18 разів вийшов на поле в чемпіонаті Італії, переважно - як запасний, і жодного разу не зміг відзначитися.

"Йому наказано повернутися до "Челсі", - повідомив таблоїдові представник футболіста. - Йому сказали, що в нього буде час виявити себе до Різдва. Враховуючи ту кількість ігрового часу, який він мав у "Мілані", оптимізму він не відчуває".

У зоряний період своєї міланської кар`єри - між 1999 і 2006 рр. - Шевченка з 49-річним Анчелотті пов`язували чудові відносини, проте з другим приходом форварда до "Мілана" вони погіршилися, оскільки Анчелотті спочатку був проти цього переходу, на якому наполіг власник клубу Сильвіо Берлусконі.