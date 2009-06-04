"Манчестер Юнайтед" поставив рекорд в історії футболу

18-разовий чемпіон Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" уклав спонсорський договір з американською страховою компанією Aon, пише The Times. Сума операції становитиме 80 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 130 мільйонів доларів). Таким чином, контракт стане найбільшим в історії футболу.

Aon стане титульним спонсором англійського клубу і здобуде право розмістити свій логотип на футболці "МЮ". Спонсорський контракт діятиме протягом чотирьох років, починаючи з літа 2010 року. Крім Aon, спонсорство "Манчестера" виборювали Samsung, Saudi Telecom, а також індійські фірми Sahara і Tata.

Раніше спонсором "МЮ" була інша страхова компанія - American International Group (AIG), яка опинилася на межі краху і була врятована державою у вересні 2008 року. Через націоналізацію AIG мусила згорнути свою співпрацю з клубом. Контракт AIG з "МЮ" закінчувався в травні 2010 року.

На другому місці серед наймасштабніших спонсорських контрактів у футболі стоїть договір мюнхенської "Баварії" з Deutsche Telekom (17,03 мільйона фунтів за рік), а на третьому - угода мадридського "Реала" з ігровою компанією Bwin (12,78 мільйона фунтів за рік).

Лента.ру