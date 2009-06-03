Бій Кличка і Хея не відбудеться

Двобою між Володимиром Кличком і Девідом Хеєм, який мав відбутися 20 червня в Гельзенкірхені (Німеччина) на стадіоні футбольного клубу "Шальке-04", не буде через травму британського боксера. Про це повідомляє Reuters з посиланням на спікера менеджерської команди Кличко.

Утім, команда Кличка не хоче скасовувати подію, на яку продано вже 40 тисяч квитків, і за час, що залишився, розраховує знайти іншого опонента.