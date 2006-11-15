Форвард київського ”Динамо” Мілевський потрапив у ДТП

Форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський потрапив у ДТП. Аварія відбулася у Києві, хоча в столичному ДАІ, як розповіли "СпортОбозу" в прес-службі автоінспекції, дорожньо-транспортна пригода не зареєстрована. Футболіст не постраждав, хоча його автомобілю дісталося добряче. Очевидно, учасники аварії залагодили конфлікт полюбовно і не викликали співробітників автоінспекції.