Збірна України з футболу піднялась в рейтингу FІFА

У середу, 3 червня, FІFА оприлюднила оновлений рейтинг-лист національних команд, згідно з яким Україна піднялася на три сходинки і повернулася, після двомісячної перерви, до числа 20-ти найкращих, посідаючи 19-ту сходинку.

Наступний суперник України у відборі до ЧС-2010 − Хорватія − зберегла за собою восьмий рядок, Білорусь піднялася на одну позицію (тепер 81-а), а Казахстан − на п’ять (132). Англія піднялася на одну сходинку і посідає 6-те місце, Андорра продовжує залишатися 196-ю.