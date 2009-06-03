Мілевський відкрив «козир» збірної України

Форвард збірної України Артем Мілевський перед грою з Хорватією (відбірковий матч ЧС-2010 відбудеться у суботу 6 червня, трансляція - телеканал "Україна") відкрив "козир" синьо-жовтої дружини. За словами Мілевського це... "Наш бойовий дух. Всі приїхали у хорошому настрої, і хоч сезон у клубах закінчився, всі розуміють, що мають відбутися важливі ігри".

Щодо великої відповідальності, яка ляже на плечі форвардів у цьому матчі, Артем висловився так: "До відповідальності мені не звикати. Якщо вийду в основі, обов`язково постараюся забити".

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