Суркіс просить Ющенка вплинути на мерів Одеси і Дніпропетровська

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС попросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА вплинути на керівництво Одеси і Дніпропетровська, щоб вони припинити дискусії з приводу рішення УЄФА по містам-господарям Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС сказав сьогодні на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За словами президента ФФУ, неадекватна реакція керівництва Одеси та Дніпропетровська «не просто дивує УЄФА, а й негативно впливає на ставлення до чотирьох міст-господарів».

«Враховуючи негативний вплив на імідж держави, прошу вище керівництво в особі Президента України негайно втрутитися і вплинути на місцеву владу Дніпропетровська і Одеси», - сказав Г.СУРКІС.

Він зазначив, що заяви з приводу оскарження і незгоди з рішенням УЄФА «остаточно зруйнували останні хиткі місточки, які давали надію на отримання цими містами Євро-2012». Г.СУРКІС зазначив, що будь-які повідомлення в українських ЗМІ з приводу Євро-2012, в тому числі й негативного змісту, «вже наступного дня лежать на столі ПЛАТІНІ». (Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ - УНІАН).

Г.СУРКІС підкреслив, що УЄФА лякає не об’єм робіт, які потрібно виконати в Україні, а нездатність управлінських команд реалізувати розроблені плани і проекти.

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК також звернув увагу на некоректну поведінку керівництва двох міст, що втратили право приймати ігри Євро-2012. За його словами, «це потрібно припинити, бо продовження матиме негативний вплив, навіть якщо ми все виконаємо до 30 листопада».

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО зауважив, що йому «прикро й боляче коментувати таку реакцію з Одеси й Дніпропетровська». Він наголосив, що визначення міст-господарів Євро-2012 є виключною компетенцією УЄФА, і українська влада не мала жодного впливу на цю організацію.

«Нам треба поставити крапку і закликати до коректної поведінки, бо все це шкодить репутації України в УЄФА», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня виконком УЄФА вирішити позбавити Дніпропетровськ та Одесу права претендувати на Євро-2012. Після цього влада цих міст виступила з низкою критичних заяв, висловивши свою незгоду з таким рішенням УЄФА і заявивши про наміри його оскаржити. Разом з тим, як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, оскарження цього рішення взагалі не передбачено угодою УЄФА з приймаючими містами.