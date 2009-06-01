"Мілан" очолив 39-річний бразилець

Італійський футбольний клуб "Мілан" одержав нового тренера. Ним став 39-річний бразилець Леонардо, який змінив на постаді наставника команди Карло Анчелотті, який очолив лондонський "Челсі". Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу. Останнім часом Леонардо, який ще не має тренерського досвіду, посідав посаду технічного директора "Мілана".

Віце-президент "Мілана" Адріано Галліані заявив, що в майбутньому він сподівається на повернення Анчелотті в італійський клуб. За словами Галліані, "Мілан" не вів переговори з іншими фахівцями і спочатку розраховував або зберегти Анчелотті, або призначити на місце тренера Леонардо.

Як повідомляє інтернет-видання Goal.com, Галліані розповів, що багато гравців "Мілана" розплакалися, дізнавшись, що Анчелотті залишає команду. За словами Галліані, особливо переймався переходом тренера півзахисник Дженнаро Гаттузо.

Леонардо підписав з "Міланом" дворічний контракт. Бразильський фахівець заявив, що радий посісти місце тренера. За словами Леонардо, Анчелотті побажав йому успіху на новій посаді.

Леонардо, який став 1994 р. чемпіоном світу у складі збірної Бразилії, грав за "Мілан" з 1997 по 2001, а також з 2002 по 2003 роки. Після завершення ігрової кар`єри Леонардо став скаутом "Мілану", а в 2008 році посів місце технічного директора.

Лента.ру