Тимошенко: вчора ви виграли у однієї з найсильніших команд Європи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала футбольний клуб "Ворскла" з перемогою у фінальному матчі Кубка України.

Звертаючись до гравців та тренерів клубу, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: “Вчора ви подолали не просто донецький “Шахтар”, ви виграли у однієї з найсильніших команд Європи – у володаря Кубка УЄФА”.

“Всі ми пишаємося вами, пишаємося тим, що в Україні з’явилася ще одна футбольна команда високого класу, здатна на одному рівні грати з грандами світового футболу і вигравати у них. Національний кубок – це нагорода №1, бо хто не знав, що таке перемога у національному футболі, тому буде дуже важко вражати своїх вболівальників на зелених газонах “Вемблі” чи “Сан-Сіро”, - зауважила глава уряду у своєму привітанні.

Вона впевнена, що це далеко не останній кубок “Ворскли”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала гравцям і тренерам, щоб перемога в Кубку України стала для них “точкою відліку, першим кроком до визнанням полтавського футболу в Європі і світі”.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у фінальному матчі Кубка України з футболу полтавська «Ворскла» з мінімальним рахунком 1:0 перемогла чинного володаря Кубка УЄФА донецький «Шахтар». Таким чином, полтавська команда вперше в своїй історії стала володарем Кубка України.