Газзаєв будує вже плани після Динамо

Новий тренер футбольного клубу «Динамо» Валерій ГАЗЗАЄВ розраховує після роботи в Києві стати тренером збірної Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

"Усе моє життя, починаючи з народження і до сьогоднішнього дня, пройшло в Росії. Це моя країна, я її дуже люблю, але сьогодні я виїжджаю - я професійний тренер, я професійно ставитимуся до своїх обов`язків і вирішуватиму ті завдання, які будуть переді мною поставлені. На найближчі три роки говорити (про повернення в Росію) складно, а ось надалі, звичайно, планую попрацювати в Росії. У моїх планах є й завдання потренувати національну збірну Росії", - сказав В.ГАЗЗАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, колишній тренер московського ЦСКА В.ГАЗЗАЄВ був призначений новим головним тренером ФК «Динамо» (Київ) 25 травня.

Контракт з В.ГАЗЗАЄВИМ підписаний терміном на три роки.

Він приступить до виконання обов`язків 20 червня.