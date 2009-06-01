«Челсі» одержав нового тренера

Італієць Карло Анчелотті змінив Гууса Хіддінка на посту головного тренера "Челсі". Колишній наставник "Мілана" уклав з лондонським клубом трирічний контракт. Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі". Останнім матчем Хіддінка в "Челсі" був фінал Кубка Англії 30 травня, в якому лондонці перемогли "Евертон" з рахунком 2:1.

Хіддінк працював тренером "Челсі" з лютого по 31 травня 2009 року. Під його керівництвом лондонський клуб фінішував на третьому місці в чемпіонаті країни, виграв Кубок Англії, а з Ліги чемпіонів вибув у півфіналі.

"Челсі" вів переговори з Анчелотті ще влітку 2008 року, проте тоді італійський фахівець відмовив лондонцям, і "Челсі" очолив бразилець Луїс Феліпе Сколарі. У лютому 2009 року Сколарі був звільнений, і його місце зайняв Хіддінк.

За даними англійської преси, очолити "Челсі" Анчелотті погодився ще в квітні. Однією з причин відходу тренера з "Мілана" називають його конфлікт з власником цього клубу Сильвіо Берлусконі. У сезоні-2008/09 "Мілан" закінчив чемпіонат Італії на третьому місці. Незадоволений цим результатом Берлусконі звинуватив у невдачах команди Анчелотті.

Анчелотті працював з "Міланом" вісім років. За цей час тренер один раз привів свій клуб до перемоги в чемпіонаті Італії, один раз виграв Кубок країни і двічі переміг з "Міланом" в Лізі чемпіонів. У 2007 році "Мілан" під керівництвом Анчелотті виграв чемпіонат світу серед клубів.

Лента.ру