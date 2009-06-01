Газзаєв «допитав» Сьоміна про Динамо

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) є дуже підготовленою і добре укомплектованою командою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив новий головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Валерій ГАЗЗАЄВ.

«Я хочу сказати, що Юрій СЬОМІН залишив мені дуже хорошу команду, яка провела дуже хороший сезон і з великим відривом виграла національну першість, дуже вдало грала в Лізі чемпіонів і Кубку УЄФА», - сказав В.ГАЗЗАЄВ.

На його думку, це свідчить про те, що Ю.СЬОМІН провів дуже велику роботу.

За словами В.ГАЗЗАЄВА, він дуже багато спілкувався з Ю.СЬОМІНИМ і знає практично все, що пов`язане з «Динамо» (Київ).

«Я одержав вичерпні відповіді на всі запитання, які я ставив по кожному гравцю. У мене є абсолютна інформація», - сказав він.

Тренер «Динамо» також зазначив, що має всі повноваження для посилення команди.

«Команда досить укомплектована – буде одне-два придбання нових гравців», - сказав він.

Крім того, В.ГАЗЗАЄВ повідомив, що керівництво клубу «Динамо» поставило перед ним високі завдання.

«Таким клубам як ЦСКА, «Динамо» (Київ) завжди ставлять у національній першості найвищі завдання, в Кубку УЄФА, в Лізі чемпіонів, Національному кубку, Суперкубку. Звісна річ, усе треба вигравати», - сказав він.

В.ГАЗЗАЄВ також повідомив, що рішення про його перехід на тренерську роботу в «Динамо» далося йому нелегко. За його словами, протягом тижня проходили переговори – спочатку президент «Динамо» (Київ) Ігор СУРКІС прилетів до Москви для обговорення необхідних питань, а потім я полетів до Києва, і після узгодження всіх нюансів був підписаний контракт.

Окрім цього, тренер повідомив, що Україна та українські уболівальники прийняли його дуже тепло і доброзичливо.

Крім того, В.ГАЗЗАЄВ зазначив, що в Україні йде інтенсивна підготовка до фіналу чемпіонату Європи 2012 року.

Разом з тим йому важко прогнозувати остаточний результат відбору УЄФА міст, у яких проходитимуть матчі Євро-2012.

«Там триває інтенсивне будівництво і я сам переконався в цьому. А що буде далі - важко сказати», - сказав В.ГАЗЗАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, колишній тренер московського ЦСКА В.ГАЗЗАЄВ був призначений новим головним тренером ФК «Динамо» (Київ) 25 травня.

Контракт з В.ГАЗЗАЄВИМ підписано на три роки.

Російський фахівець приступить до виконання обов`язків 20 червня цього року.