Ющенко привітав «Ворсклу» з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав гравців, тренерів, керівників та уболівальників футбольного клубу «Ворскла» (Полтава) з перемогою у Кубку України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Від щирого серця вітаю вас зі славною перемогою – здобуттям Кубка України з футболу. Мені надзвичайно приємно, що вперше у своїй історії «Ворскла» виборола престижний національний трофей. Усі гравці проявили на полі високий індивідуальний професіоналізм, умілі командні дії, спортивний дух і прагнення до перемоги”, - йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА.

В успіху команди, переконаний Президент, велика заслуга керівників, тренерів і кожного працівника клубу.

Глава держави побажав «Ворсклі» достойно виступити у Лізі Європи й утвердитися серед провідних європейських команд, а всім футболістам та працівникам клубу - міцного здоров`я, щастя, невичерпної енергії та подальших перемог в ім`я України.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у фінальному матчі Кубка України з футболу полтавська «Ворскла» з мінімальним рахунком 1:0 перемогла чинного володаря кубку УЕФА донецький «Шахтар». Таким чином, полтавська команда вперше в своїй історії стала володарем Кубка України.