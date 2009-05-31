Гус Хіддінк залишається в Челсі...

Наставник збірної Росії з футболу Гус Хіддінк погодився на посаду технічного консультанта в лондонському "Челсі" - команді, яка напередодні провела останній матч під його керівництвом, повідомляє Sky Sports.

"Я продовжу допомагати "Челсі". Клуб попросив мене стати технічним консультантом. Чи ж не вважаєте ви, що я відкину це прохання?" - сказав Хіддінк.

Хіддінк залишає "Челсі", щоб зосередитися на роботі із збірною Росії, яка має 10 червня провести матч відбірного турніру чемпіонату світу-2010 проти Фінляндії. Ймовірним наступником голландця в "Челсі" називають наставника "Мілана" Карло Анчелотті.

За три місяці в "Челсі" Хіддінк вивів клуб до півфіналу Ліги чемпіонів, а також посів третє місце в чемпіонаті Англії. У останньому матчі під його керівництвом "сині" виграли Кубок Англії.

РІА "Новости"