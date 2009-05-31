На сьогоднішній фінал Кубка України приїдуть до 17 тисяч уболівальників

До Дніпропетровська на фінал Кубка України з футболу між «Шахтарем» і «Ворсклою», який відбудеться сьогодні на стадіоні «Арена Дніпро», приїдуть до 17 тисяч уболівальників з Донецька і Полтави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника УМВС у Дніпропетровську, полковник міліції Володимир СІДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, місто готове до зустрічі великої кількості любителів футболу. Правопорядок на стадіоні та у прилеглих кварталах забезпечуватимуть майже 1,1 тис. міліціонерів, 50 патрульних автомобілів ДАІ.

Головний приз - Кубок України - доставили до Дніпропетровська 28 травня. Протягом двох днів усі охочі могли побачити його зблизька і сфотографуватися на його фоні, відвідавши культурно-діловий центр Дніпропетровська «Опера».