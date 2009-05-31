Жіноча збірна України з футболу обіграла росіянок

Жіноча українська збірна з футболу розпочала підготовку до Чемпіонату Європи.

Суперника на першу гру після тривалої перерви штаб жовто-синіх підбирав належного рівня – збірну Росії.

З росіянками підопічні Анатолія Куцева не зустрічалися вже чотири роки, але в складі нашої команди левова частка футболісток, які захищають кольори саме російських клубів.

Українки перемогли 2:0, забивши по голу в кожному таймі. У першій 45-хвилинці відзначилася Віра Дятел, а по перерві Наталя Зінченко встановила остаточний рахунок.

Нагадаємо, континентальна першість розпочнеться 23 серпня у Фінляндії.

ICTV