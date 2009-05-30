У ДТП загинув заслужений тренер України
За даними міліції - кримінальний авторитет
У ніч на суботу в ДТП під містом Козятином Вінницької області загинув заслужений тренер України Володимир Кисіль.
Як передає інтернет-видання "Оглядач", В.Кисіль народився в 1946 році. Закінчив секцію вільної боротьби Київського інституту фізкультури.
На момент події обіймав посади президента Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби і співпрезидента Асоціації спортивної боротьби України, входив до Національного олімпійського комітету України.
Згідно офіційних заяв міліції, В.Кисіль був одним із значних київських кримінальних авторитетів, зазначає ТСН.
Раніше, 4 листопада 2003 року на столичній вулиці Рейтарська пролунав вибух у авто, де знаходився В.Кисіль. Тоді водій помер на місці, один охоронець втратив ногу, усі інші пасажири залишилися неушкодженими, серед них і В.Кисіль.