Донецьк гучно відсвяткує перемогу «Шахтаря» в Кубку УЄФА

Завтра в центрі Донецька урочистості з нагоди здобуття футбольною командою «Шахтар» Кубка УЄФА охоронятимуть понад тисяча міліціонерів і військовослужбовців Внутрішніх військ.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, громадський порядок під час проведення святкових заходів на площі ім. Леніна забезпечуватимуть близько 800 працівників міліції, а також 120 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС. Крім того, на випадок виникнення непередбачених ситуацій створено резерв зі 130 правоохоронців.

Програмою свята заплановано проведення концерту «Зірка на ім`я «Шахтар» за участю Йосипа КОБЗОНА, Таїсії ПОВАЛІЙ, Філіпа КІРКОРОВА, Світлани ЛОБОДИ, Ані ЛОРАК, Вірки СЕРДЮЧКИ, Софії РОТАРУ, а також музичних гуртів «Океан Ельзи», «Отпетые Мошенники», «Дискотека Авария» та ін.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.