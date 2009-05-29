У Львові створять музей футбольних трофеїв.

Як повідомила УНІАН начальник управління інформації та промоції департаменту "Євро-2012" Львівської міської ради Соломія БІЛОНОГА, у Львові розпочато збір експонатів для експозиції "Музею футбольних трофеїв львів’ян", яку офіційно планують відкрити 17 червня у львівському Палаці мистецтв. Виставку відкриють до 115-річчя першого футбольного матчу в Україні, який відбувся у Львові.

Як поінформувала С.БІЛОНОГА, експонатами виставки стануть футбольні м’ячі, форма, кубки та медалі, фото- та відеоматеріали, сувеніри - все, що можна вважати футбольними трофеями, а департамент "Євро-2012" представить на виставці макет майбутнього стадіону та промоційні відеоролики до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відомий львівський футболіст та тренер Мирон МАРКЕВИЧ подарував Львову перший експонат у Музей футбольних трофеїв - кубок за третє місце у Чемпіонаті України в сезоні 1997-98 рр., який він здобув як тренер львівських "Карпат".

У прес-службі зауважили, що після будівництва нового стадіону у Львові в ньому буде передбачене спеціальне приміщення, де розташується "Музей футбольних трофеїв львів’ян".