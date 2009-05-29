"Шахтар" віддасть свого гравця суперникові по фіналу Кубка УЄФА
20:09, 29 травня 2009Спорт
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У найми на рік
Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) віддасть в оренду німецькому клубу «Вердер» (Бремен) 21-річного нападаючого - болівійця Марсело МОРЕНО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Шахтаря» з посиланням на головного тренера команди Мірчу ЛУЧЕСКУ.
За словами головного тренера, М.МОРЕНО віддадуть в оренду на один рік «з огляду на те, що він не до кінця адаптувався до чемпіонату України».
З приводу того, чи будуть інші зміни у складі команди найближчим часом, наставник «гірників» зазначив, що «передумов говорити про це поки що немає».
«Президент клубу спробує зробити усе можливе, щоб ті гравці, які у нас є, залишилися тут, щонайменше, ще на рік», - додав М.ЛУЧЕСКУ.
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