"Шахтар" віддасть свого гравця суперникові по фіналу Кубка УЄФА

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) віддасть в оренду німецькому клубу «Вердер» (Бремен) 21-річного нападаючого - болівійця Марсело МОРЕНО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Шахтаря» з посиланням на головного тренера команди Мірчу ЛУЧЕСКУ.

За словами головного тренера, М.МОРЕНО віддадуть в оренду на один рік «з огляду на те, що він не до кінця адаптувався до чемпіонату України».

З приводу того, чи будуть інші зміни у складі команди найближчим часом, наставник «гірників» зазначив, що «передумов говорити про це поки що немає».

«Президент клубу спробує зробити усе можливе, щоб ті гравці, які у нас є, залишилися тут, щонайменше, ще на рік», - додав М.ЛУЧЕСКУ.