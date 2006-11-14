Кличко отримав пропозицію на $20 мільйонів

Наступним суперником чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі українця Володимира Кличка може стати 44-річний ветеран Евандер Холіфілд. Як пише видання The Guardian, менеджер Холіфілда Мурад Мухаммад запропонував українцеві 20 мільйонів доларів за згоду на бій зі своїм підопічним.

Нагадаємо, що Володимир Кличко 12 листопада в бою з Келвіном Броком захистив свій пояс чемпіона, він здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді, а Холіфілд за день до цього переміг за очками Фреса Окендо.

Після перемоги над Броком український боксер заявив, що тепер він має намір об`єднати в своїх руках чемпіонські титули за іншими версіями. За словами Кличка, він готовий битися хоч з Олегом Маскаєвим (WBC), хоч з Миколою Валуєвим (WBA), хоч з Шенноном Бріггзом (WBO).

Проте плани Кличка можуть бути скоректовані у зв`язку з вимогами керівництва IBF, яке вимагає, щоб українець свій наступний бій провів з обов`язковим претендентом за цією версією американцем Реєм Остіном. В тому випадку, якщо Кличко відмовиться від поєдинку з Остіном, він буде позбавлений звання чемпіона світу.

Разом з тим аналітик сайту Boxingscene Семмі Розенберг стверджує, що бій з Холіфілдом принесе Кличку-молодшому максимально можливий гонорар, оскільки у 44-річного боксера, який чотири рази ставав чемпіоном світу в суперважкій вазі, є хороші спонсори.

Лента.ру