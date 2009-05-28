Фанат МЮ убив чотирьох болільників "Барселони"

У нігерійському місті Огбо фанат англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" на своєму мікроавтобусі задавив на смерть чотирьох уболівальників іспанської "Барселони", які відзначали перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє агентство Reuters. У вирішальному матчі "Барселона" обіграла "МЮ" з рахунком 2:0.

Розгніваний поразкою своєї команди шанувальник "Манчестера" в`їхав на своєму мікроавтобусі в натовп уболівальників "Барселони", які святкували перемогу. Десятеро людей одержали різні травми, четверо померли.