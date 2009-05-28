Фанат МЮ убив чотирьох болільників "Барселони"
21:27, 28 травня 2009Спорт
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Програш призвів до трагедії
У нігерійському місті Огбо фанат англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" на своєму мікроавтобусі задавив на смерть чотирьох уболівальників іспанської "Барселони", які відзначали перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє агентство Reuters. У вирішальному матчі "Барселона" обіграла "МЮ" з рахунком 2:0.
Розгніваний поразкою своєї команди шанувальник "Манчестера" в`їхав на своєму мікроавтобусі в натовп уболівальників "Барселони", які святкували перемогу. Десятеро людей одержали різні травми, четверо померли.
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