Шахтар позмагається з Барселоною за Суперкубок УЕФА

Донецький "Шахтар" як володар Кубка УЄФА зіграє з переможцем Ліги чемпіонів каталонською "Барселоною" в матчі за Суперкубок Європи. Гра відбудеться в Монако в кінці серпня.

20 травня донецький "Шахтар" виграв Кубок УЄФА сезону 2008/2009. У фінальному матчі турніру український клуб у додатковий час обіграв бременський "Вердер" з рахунком 2:1. Це перший європейський трофей в історії донецької команди.

27 травня іспанська "Барселона" перемогла англійський "Манчестер Юнайтед" у фінальному матчі Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Голи на рахунку Семюеля Ето’О і Ліонеля Мессі.

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