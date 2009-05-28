Мессі став кращим снайпером Ліги чемпіонів

Нападаючий "Барселони" Ліонель Мессі, який провів прекрасний сезон, відзначився у фінальному поєдинку проти "Манчестер Юнайтед" і з дев`ятьма голами став кращим снайпером поточної Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Взявши участь в 11 матчах поточного розіграшу, аргентинець провів дев`ять голів. Роналду в минулому сезоні відзначився на один раз менше, що не завадило йому випередити Мессі, Дідьє Дрогба, Стівена Джеррарда і Фернандо Торреса. Всі вони вразили ворота суперників по шість разів. Цього разу ближче за інших до аргентинця підібралися капітан "Ліверпуля" Джеррард і форвард "Вердера" Мірослав Клозе, в активі яких по сім результативних ударів. Нападаючий "Порту" Лісандро в нинішній Лізі чемпіонів відзначився шість разів. Шість футболістів забили по п`ять м`ячів, включаючи партнера Мессі по "Барселоні" Тьєрі Анрі.

Рекорд же за кількістю голів в одному розіграші належить Жозе Альтафіні ("Мілан", 1962/63) і Рууду ван Ністелрою ("Манчестер Юнайтед", 2002/03), які провели по 14 голів. 21-річний нападаючий став другим аргентинцем, якому вдалося виграти перегони кращих снайперів турніру. Першим у розіграші-1957/58 цього з 10 голами добився форвард "Реала" Альфредо ді Стефано. Кращим бомбардиром в історії турніру залишається легендарний Рауль Гонсалес, на рахунку якого 64 м`ячі. Ван Ністелрой відзначився 60 разів, а Андрій Шевченко провів на чотири м`ячі менше.