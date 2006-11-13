Київське ”Динамо” погодився очолити німецький тренер (фото)

Німецький тренер Оттмар Хитцфельд, що у минулому двічі перемагав в Лізі Чемпіонів, погодився очолити київське "Динамо". Хитцфельд готовий приступити до роботи влітку 2007 року, проте президент клубу Ігор Суркис наполягає на тому, щоб це відбулося вже взимку. В даний час наставник працює на німецькому телебаченні.

Головним тренером "Динамо" поки продовжує залишатися Анатолій Демьяненко, проте після невдалого виступу команди в груповому турнірі Ліги Чемпіонів – 2006/07 (чотири поразки в чотирьох матчах) керівництво команди не приховує свого бажання змінити наставника.

Як повідомляє ІА REGNUM, Суркис хоче підписати контракт з новим головним тренером найближчим часом, щоб він зміг планомірно готувати команду до наступної Ліги Чемпіонів. Відзначимо, що Хитцфельд вів переговори з київським "Динамо" ще в 2005 році, але тоді сторони не дійшли згоди.

В той же час головним кандидатом на посаду нового наставника київського "Динамо" як і раніше залишається колишній тренер збірної Англії Свен-Еран Ерікссон. Шведський фахівець нещодавно відвідав Київ, але остаточної відповіді поки не дав.

Лента.ру