У Харкові загинув відомий російський спортсмен

Багаторазовий чемпіон СРСР з велотреку росіянин Олександр Лєсніков загинув в автокатастрофі в Харкові. Зазначмо, що Лєсніков здобув також популярність, як автогонщик.

Як повідомляє Утро.ру, спортсмен перебував у Харкові в гостях у друга. З ним він і був в машині, коли сталася аварія на нічній вулиці.

Олександр Лєсніков помер на місці. Водія госпіталізовано у тяжкому стані.