У Харкові загинув відомий російський спортсмен
15:17, 12 квітня 2006Спорт
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Багаторазовий чемпіон приїхав у гості до друга
Багаторазовий чемпіон СРСР з велотреку росіянин Олександр Лєсніков загинув в автокатастрофі в Харкові. Зазначмо, що Лєсніков здобув також популярність, як автогонщик.
Як повідомляє Утро.ру, спортсмен перебував у Харкові в гостях у друга. З ним він і був в машині, коли сталася аварія на нічній вулиці.
Олександр Лєсніков помер на місці. Водія госпіталізовано у тяжкому стані.
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