Сьогодні - головний матч футбольного сезону Європи

Сьогодні в Римі на легендарному «Стадіо Олімпіко» буде зіграний головний матч європейського футбольного сезону — фінал Ліги чемпіонів. У безкомпромісному поєдинку зійдуться «Барселона» і нинішній володар трофея «Манчестер Юнайтед». Обидві команди підійшли до вирішальної зустрічі в ранзі свіжоспечених національних чемпіонів, вирішивши всі свої проблеми на внутрішніх аренах наперед і зігравши свої останні матчі в чемпіонатах неосновними складами, пише РБК daily.

Футболістів часто називають сучасними гладіаторами. Особливо актуально таке визначення на римській землі. Для гравців обох команд нинішній матч — це, за влучним виразом захисника «Барселони» Херарда Піке, «побачення з долею». Ставки надзвичайно високі, і можна не сумніватися, що битися вони будуть дійсно на смерть.

Судити гру буде швейцарський рефері Массімо Бузакка. Це досвідчений арбітр, в послужному списку якого 32 матчі Ліги чемпіонів і фінал Кубка УЄФА 2007 року. Допоможуть йому співвітчизники Маттіас Арне і Франческо Бураджіна. Від якості суддівства в матчах на вищому рівні, де все може вирішити одна-єдина помилка, залежить багато що. Тим більше що суперниками по фіналу стали дві приблизно рівні за силою і класом команди.

Навряд чи кого-небудь з пари «Барса» — МЮ можна назвати фаворитом в даній конкретній зустрічі. І ті й інші люблять і уміють грати в гостроатакувальний футбол, але за необхідності можуть надійно відпрацювати і в обороні. Якщо фанати «Манчестера» свої головні надії пов`язують з португальським технарем Кріштіану Роналду і футбольним двійником Шрека Вейном Руні, то інчада каталонців чекає багато чого від капітана команди Карлоса Пуйоля, який повернувся в склад після дискваліфікації, і суперзоряного аргентинця Ліонеля Мессі. Втім, героями матчу можуть стати й інші віртуози шкіряного м`яча — Ріо Фердінанд, Пак Джі Сун, Самуель Ето’О, Андрес Іньєста. Всі вони улюбленці футбольних богів, і кому пощастить цього разу, наперед знають, напевно, тільки давньоримські парки.

Ліга Чемпіонів. Фінал Барселона - МЮ

Початок - 21:45

Трансляція - телеканал "Україна".