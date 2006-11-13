Три десятки п`яних росіян ”відірвалися” у Чернівцях

12 листопада о 15.20 у Чернівцях за хуліганство затримано 35 футбольних уболівальників з Росії.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, ці уболівальники прибули на автобусі до центрального автовокзалу Чернівців (слідували до Республіки Македонії) і, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань заподіяли тілесні ушкодження трьом місцевим жителям (1969-1979 р.н., робітники зазначеного автовокзалу та особа без постійного місця роботи). Останнього госпіталізовано.

Проводиться перевірка.