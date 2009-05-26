Гурвіц не заспокоїться: він запрошує Платіні в Одесу

Мер міста Одеса Едуард ГУРВІЦ має намір оспорювати бухарестське рішення виконкому УЄФА про виключення Одеси зі списку міст, що приймають Євро-2012. Сьогодні він повідомив про це на зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

Е.ГУРВІЦ уточнив, що розглядає «можливість звернення до найвищого органу футбольного правосуддя – Спортивного арбітражного суду в Лозанні», хоча при цьому є «певні юридичні складнощі».

Одеський мер також додав, що «сьогодні ж має намір підписати лист до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з проханням особисто приїхати до міста і ознайомитися з ходом підготовки до Євро-2012».

Е.ГУРВІЦ пояснив, що «восени зустрічався з М.ПЛАТІНІ, який сказав, що міста, що приймають ігри чемпіонату, визначатимуться за висновками експертної комісії, а також на підставі його особистого враження. Він обіцяв об`їхати все 12 міст Польщі і України, але це не було зроблено».

Відоме рішення про виключення Одеси з числа міст, що приймають Євро-2012, «прийнято після консультацій європейських футбольних чиновників з президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ», - сказав мер.

І тепер, після отримання формальної відповіді з УЄФА, на його думку, «заяви президента Федерації футболу України Г.СУРКІСА про те, що нібито Одеса і Дніпропетровськ «профукали» чемпіонат виглядають нелогічними».

«Я б особисто довіряв панові ПЛАТІНІ, а не СУРКІСУ. Головним винуватцем цього рішення УЄФА є СУРКІС, і він про це знає», - підсумував мер Одеси.

Нагадаємо: 13 травня було оприлюднене рішення виконкому УЄФА про те, що ігри Чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройдуть в Києві, Львові, Донецьку і Харкові, а також у польських містах - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані. Українські міста Дніпропетровськ і Одеса, як і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядаються як основні або резервні.

Цей вердикт в Одесі сприйняли як «несподіваний, несправедливий, непрозорий, оскільки «за два дні до ухвалення рішення УЄФА органи влади Одеси отримали документ з експертними оцінками, згідно з якими Одеса поступалася тільки Києву за потенційними можливостями прийняти учасників і гостей Євро-2012».