Шевченко ввійшов до двадцятки найдорожчих футболістів світу

Український футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО увійшов до 20-ки найдорожчих гравців світу, повідомляє "Спорт-экспресс".

Найціннішим гравцем світу з комерційної точки зору є бразилець РОНАЛДІНЬЮ, бренд якого коштує 47 мільйонів євро.

За РОНАЛДІНЬЮ, за оцінкою німецької компанії BBDO, йдуть англійці Девід БЕКХЕМ (44,9 млн. євро) і Уейн РУНІ (43,7 млн. євро).

Крім них, до числа 20 найдорожчих гравців увійшли: Самюель ЕТО`О (30,7 млн. євро), Ліонель МЕССІ (30,4 млн. євро), Златан ІБРАГІМОВИЧ (30,1 млн. євро), РОНАЛДО (29,4 млн. євро), Френк ЛЕМПАРД (28,8 млн. євро), Тьєррі АНРІ (28,7 млн. євро), Міхаель БАЛЛАК (28,6 млн. євро), Стівен ДЖЕРРАРД (27,6 млн. євро), РАУЛЬ (27,2 млн. євро), Зінедін ЗІДАН (27,1 млн. євро), Кріштіану РОНАЛДУ (26,8 млн. євро), Дідьє ДРОГБА (26,4 млн. євро), Алессандро ДЕЛЬ П`ЄРО (18,6 млн. євро), Райан БАББЕЛ (18,2 млн. євро), Руд ван НІСТЕЛРОЙ (17,4 млн. євро), Лукас ПОДОЛЬСКІ (16,3 млн. євро), Андрій ШЕВЧЕНКО (14,3 млн. євро).