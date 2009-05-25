Газзаєв підписав контракт з "Динамо" на три роки

Новим головним тренером футбольного клубу «Динамо» (Київ) призначено колишнього тренера московського ЦСКА Валерія ГАЗЗАЄВА.

Як повідомляється на офіційному сайті ФК «Динамо», контракт з В.ГАЗЗАЄВИМ підписано строком на три роки.

Російський фахівець приступить до виконання обов`язків 20 червня.

Завтра, 26 травня, після матчу чемпіонату України «Динамо» - «Шахтар» В.ГАЗЗАЄВ буде офіційно представлений як головний тренер «Динамо».

«ФК «Динамо» (Київ) дякує за плідну співпрацю Юрію СЬОМІНУ і бажає йому подальших успіхів у тренерській роботі», - зазначається в повідомленні.