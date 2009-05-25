Колишній головний тренер московського ЦСКА і збірної Росії Валерій Газзаєв підписав контракт з київським "Динамо", - повідомляє інтернет-видання "Чемпионат.ру" з посиланням на достовірні джерела. Фінансові умови і терміни угоди невідомі.

На посту головного тренера Газзаєв змінить Юрія Сьоміна, який привів Динамо до перемоги в нинішньому чемпіонаті України.

Эхо Москвы