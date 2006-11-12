Результати 14 туру Чемпіонату України з футболу

20:13, 12 листопада 2006
Спорт
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Зіграно 8 матчів

"Карпати"(Львів)  -  "Динамо" (Київ)  1 : 1 

"Шахтар" (Донецьк)  -  "Чорноморець" (Одеса)  2:0

"Ворскла" (Полтава)  -  "Металург" (Донецьк)  2 : 0 

"Таврія" (Сімферополь)  -  "Металіст"(Харків)  2 : 0 

"Дніпро" (Дніпропетровськ)  -  "Зоря" (Луганськ)  3 : 0 

"Сталь" (Алчевськ)  -  "Кривбас" (Кривий ріг)  0 : 0 

"Харків"(Харків)  -  "Металург" (Запоріжжя)  0 : 0 

"Арсенал" (Київ)  -  "Іллічівець" (Маріуполь)  2 : 0 

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