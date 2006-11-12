Результати 14 туру Чемпіонату України з футболу

Зіграно 8 матчів

"Карпати"(Львів) - "Динамо" (Київ) 1 : 1 "Шахтар" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса) 2:0 "Ворскла" (Полтава) - "Металург" (Донецьк) 2 : 0 "Таврія" (Сімферополь) - "Металіст"(Харків) 2 : 0 "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Зоря" (Луганськ) 3 : 0 "Сталь" (Алчевськ) - "Кривбас" (Кривий ріг) 0 : 0 "Харків"(Харків) - "Металург" (Запоріжжя) 0 : 0 "Арсенал" (Київ) - "Іллічівець" (Маріуполь) 2 : 0

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