Луческу і Рацу дали ордени за Кубок УЄФА

Бесеску підписав указ

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ підписав указ про присвоєння головному тренеру донецького «Шахтаря» Мірче ЛУЧЕСКУ рангу кавалера Ордена Зірки Румунії. Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ підписав указ про присвоєння головному тренеру донецького «Шахтаря» Мірче ЛУЧЕСКУ рангу кавалера Ордена Зірки Румунії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар» із посиланням на прес-службу Президента Румунії. Також Президент Румунії підписав указ про нагородження захисника «Шахтаря» Развана РАЦА орденом «За спортивні заслуги» III ступеня. Тренер і гравець удостоєні високої нагороди за завоювання разом із донецькою командою Кубка УЄФА 2009 року.

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