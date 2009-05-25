Луческу і Рацу дали ордени за Кубок УЄФА

13:41, 25 травня 2009
Спорт
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Бесеску підписав указ

Траян БЕСЕСКУ
 Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ підписав указ про присвоєння головному тренеру донецького «Шахтаря» Мірче ЛУЧЕСКУ рангу кавалера Ордена Зірки Румунії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар» із посиланням на прес-службу Президента Румунії.

Також Президент Румунії підписав указ про нагородження захисника «Шахтаря» Развана РАЦА орденом «За спортивні заслуги» III ступеня.

Тренер і гравець удостоєні високої нагороди за завоювання разом із донецькою командою Кубка УЄФА 2009 року. 

 

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