Луческу і Рацу дали ордени за Кубок УЄФА
13:41, 25 травня 2009Спорт
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Бесеску підписав указ
|Траян БЕСЕСКУ
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар» із посиланням на прес-службу Президента Румунії.
Також Президент Румунії підписав указ про нагородження захисника «Шахтаря» Развана РАЦА орденом «За спортивні заслуги» III ступеня.
Тренер і гравець удостоєні високої нагороди за завоювання разом із донецькою командою Кубка УЄФА 2009 року.
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