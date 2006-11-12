IBF призначила Володимирові Кличку нового суперника

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила чемпіонові світу в суперважкій вазі Володимиру Кличку нового суперника, в бою з яким українець зобов`язаний захистити титул, що йому належить. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, обов`язковим претендентом на бій з Кличком став американець Рей Остін.

Керівництво IBF ухвалило рішення призначити Остіна першим номером свого рейтингу суперважкоатлетів. Нагадаємо, що американський боксер 29 липня поточного року бився за місце обов`язкового претендента IBF з росіянином Султаном Ібрагімовим, але в тому поєдинку жодному з суперників не вдалося довести своєї переваги. В результаті була зафіксована нічия.

IBF запропонував Ібрагімову і Остіну провести повторний поєдинок, проте росіянин відмовився від цього бою і прийняв пропозицію Всесвітньої боксерської організації (WBO) і став обов`язковим претендентом за її версією. Тепер його чекає поєдинок з Шенноном Бріггзом, який недавно відібрав чемпіонський титул у білоруса Сергія Ляховича, вибивши його за канати.

Таким чином, Остін став претендентом на бій з Кличком. У разі, якщо український боксер відмовиться від цього поєдинку, він буде позбавлений чемпіонського поясу, а Остін проведе бій за вакантний титул з Крісом Бердом.

Нагадаємо, що Володимир Кличко 12 листопада захистив свій титул у поєдинку з американцем Келвіном Броком, здобувши перемогу технічним нокаутом. У сьомому раунді бою, який відбувався у Нью-Йорку, він послав свого суперника в нокдаун правим кросом, після чого Брок вже не зміг продовжити поєдинок.

Після цього бою Кличко заявив, що тепер його мета – об`єднання чемпіонських поясів у суперважкій вазі. "Я не можу вважати себе сильним боксером у своїй ваговій категорії, - цитує українця ВВС News. – На мій погляд, таким гідний вважатися тільки той, хто об`єднає пояси. Я хочу свій наступний поєдинок провести проти одного з чемпіонів – Олега Маскаєва, Миколи Валуєва або Шеннона Бріггза".

"Мені вже не цікаво просто захищати своє звання – я хочу більшого. На мій погляд, прийшов час визначити абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Промоутер Дон Кінг казав, що він організовує турнір чемпіонів – я сподіваюся, що він дотримає свого слова", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, що останнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі був англієць Леннокс Льюїс, який завершив спортивну кар`єру в 2004 році.

Лента.ру