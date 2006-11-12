Андрій Шевченко відзначив народження сина голом (фото)

Визначна подія відбулася у сім`ї капітана збірної України Андрія Шевченка. Напередодні матчу Прем`єр-ліги з "Вотфордом" дружина Андрія – американська модель Крістен Пазик, подарувала чоловіку другого сина.

Появу на світ другої дитини Шевченко відзначив голом у матчі дванадцятого туру Прем`єр-ліги. Андрій на ходу спіймав передачу від Дрогба, легко втік від воротаря і забивав уже, по суті, в порожні ворота. Окрім того Шевченко двічі асистував Дідьє Дрогба, який оформив у цьому матчі хет-трик. На 65-ій хвилині Шевченко був замінений.

"Челсі" 4 – 0 "Вотфорд" Голи: Дрогба, 27, 36, 69, Шевченко, 52

За матеріалами Обозреватель

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