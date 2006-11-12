Кличко нокаутував Банкіра (фоторепортаж)

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації Володимир КЛИЧКО зумів відстояти свій чемпіонський титул у поєдинку з американцем Келвіном БРОКОМ, якого у світі боксу називають "Банкір".

У 7-му раунді він відправив свого суперника в нокаут під час матчу, що проходив у неділю пізно увечері в спортивно-концертному комплексі "Медісон сквер гарден" в Нью-Йорку, передає ІТАР-ТАРС.

Таким чином, рахунок перемог у В.КЛИЧКА на професійному рингу доведено до 47 боїв. Для В.КЛИЧКА бій з К.БРОКОМ став п`ятдесятим на професійному рингу. Він здобув 47-му перемогу, причому 42-гу – нокаутом. Американський боксер, який виграв до поєдинку в Нью-Йорку всі 29 своїх поєдинків, зазнав першої поразки.

Фото Reuters і AP