Одеса проведе конкурс карикатур на УЄФА

08:42, 23 травня 2009
Спорт
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Так і решта міст нічого не отримають

Міжнародний конкурс на кращу карикатуру "Fair play" (Чиста гра) вирішили провести Всесвітній клуб одеситів, Асоціація одеських карикатуристів і ТІА «Вікна-Одеса» у зв`язку з рішенням УЄФА усунути Одесу від проведення Євро-2012.

Про це повідомив прес-конференції у Всесвітньому клубі одеситів лідер громадської організації Євген ГОЛУБОВСЬКИЙ, уточнивши, що «конкурс на кращу футбольну карикатуру завершиться 20 червня. За його підсумками переможці одержать грошові винагороди у розмірі 500 дол. за перше місце, 300 - за друге і 200 - за третє місце».

За його словами, одесити вважають рішення УЄФА «несправедливим, непрозорим, невмотивованим. Воно кардинальне суперечить як попереднім умовам відбору міст-кандидатів, так і висновкам і рекомендаціям експертів УЄФА, і порушує один з основоположних принципів «Fair play».

Як повідомив голова Асоціації одеських карикатуристів Петро СІГУТА, «100 кращих робіт карикатуристів будуть виставлені на червневій презентації».

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