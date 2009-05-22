Ющенко: перемога "Шахтаря" - це набагато більше, ніж спортивна подія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що перемога донецького футбольного клубу «Шахтар» у матчі за Кубок УЕФА позитивно вплине на імідж України в світі.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

В.ЮЩЕНКО назвав перемогу донецького «Шахтаря» перемогою українського футболу.

Він зауважив, що ця перемога є набагато більшою, ніж спортивна подія.

«Те, що зробили хлопці у Стамбулі, - це колосальний комплімент нашій країні, нашому спорту, нашій державі, українцям, за цим стоїть набагато більший контекст, ніж сама табличка (результатів – УНІАН)», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також дав високу оцінку футбольним клубам «Металіст» (Харків) та «Динамо» (Київ), назвавши блискучими їх виступи в Кубку УЕФА.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.