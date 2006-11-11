Буковель подаватиме заявку на зимову Олімпіаду-2018

Гірськолижний курорт «Буковель» подаватиме заявку на проведення зимової Олімпіади в 2018 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор гірськолижного курорту «Буковель» Олександр ШЕВЧЕНКО.

За його словами, «шанси на отримання статусу олімпійського містечка у нашого курорту значні, адже «Буковель» не просто туристична перлина Прикарпаття, а й провідний світовий бренд серед центрів зимового відпочинку, найдинамічніший у своєму розвитку гірськолижний курорт в усьому світі».

Як повідомив О.ШЕВЧЕНКО, сума вкладених інвестицій у цей курорт становить близько 150 млн. дол. Цього року вкладено 95 млн. дол., побудовано 30 км трас. “Таким чином, до зимового сезону 2006-2007 загальна протяжність трас курорту становить 50 км. Усі траси у нас сертифіковані. А це ще один великий крок до олімпійського містечка «Буковель», - заявив О.ШЕВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. “Буковель» знаходиться у Карпатах на висоті понад 900 метрів над рівнем моря. Комплекс зараз займає площу 250 га, а вже через 2 роки матиме 600 га, з них 70% буде виділено під траси, решта – туристична інфраструктура.