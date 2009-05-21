«Шахтар» привіз в Донецьк кубок УЕФА

В аеропорту Донецька футбольну команду «Шахтар» зустрічають майже 5 тисяч уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, під`їзд до будівлі аеропорту заблоковано автомобілями ДАІ, що стоять упоперек дороги на відстані близько 500 метрів від будівлі аеропорту. Всі вболівальники залишають свій транспорт і пішки йдуть до аеропорту.

Фанати команди - здебільшого молодь із символікою «Шахтаря». Вони скандують: «Шахтар» – чемпіон!».

Літак з футболістами, що прилетів зі Стамбула, приземлився в Донецьку о 16.10.