Динамівці привітали Шахтар

Київське «Динамо» привітало донецький «Шахтар» з перемогою в Кубку УЄФА. Прес-служба кияноприлюднила лист Президентові ФК Шахтар» (Донецьк) Рінату Ахметову, головному тренерові Мірчі Луческу і капітанові команди Даріо Срні.

"Від усіх динамівців прийміть наші щирі привітання гравцям, тренерам, керівникам клубу, численній армії уболівальників команди з блискучою перемогою «Шахтаря» у фіналі Кубка УЄФА.

Продемонструвавши високу майстерність, силу духу і нестримну волю до перемоги, вперше в історії українська команда завоювала цей престижний європейський трофей. І пам`ять про це досягнення буде вічною, тому що Кубок УЄФА прибув до України назавжди.

Сто двадцять напружених хвилин гри ми разом з вами до болю в серці переживали за донецький «Шахтар». Запорукою цієї неоцінимої перемоги стали, перш за все, індивідуальна майстерність гравців і командний дух, помножені на мудрість тренерського корпусу, батьківську турботу керівників клубу і підтримку вболівальників.

Бажаємо вам реалізації усіх ваших задумів та устремлінь і надалі! Хай і майбутній сезон принесе вам, наші дорогі друзі-суперники, нових вражаючих перемог на футбольних полях континенту!

З повагою

президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс

головний тренер Юрій Сьомін

капітан команди Олександр Шовковський"