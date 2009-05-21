Голи у фіналі Кубка УЄФА Шахтар - Вердер (відео)
10:54, 21 травня 2009Спорт
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Як повідомляв УНІАН, вчора пізно вночі визначився володар останнього в історії Кубка УЄФА. Ним став донецький "Шахтар", який обіграв бременський "Вердер" з рахунком 2:1.
У донеччан голи забивали Луїс Адріано (24), Жадсон (97), у німців - Налдо (35).
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Відео з сайту Чемпіон
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